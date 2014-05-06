Расмуссен: НАТО может еще больше усилить присутствие в регионе из-за кризиса в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Расмуссен заявил после переговоров с премьер-министром Японии Шинзо Абе в штаб-квартире Альянса.

”Сегодня мы предстали перед самым серьезным кризисом со времени холодной войны... Вот почему мы прибегли к шагам по усилению коллективной обороны из-за захвата патрулирования воздушного пространства над балтийскими государствами, размещения АВАКСов для улучшения разведывательной работы над Польшей и Румынией. Мы усилили военно-морское присутствие в Черном море, мы разместим дополнительные корабли на Балтике”, - сказал Расмуссен.

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”То есть, мы имеем в настоящее время больше самолетов в воздухе, больше кораблей в море и больше личного состава на суше. И мы не постесняемся предпринять дополнительные шаги, если будет необходимость, чтобы усилить оборону и безопасность наших союзников”, - прибавил генсек НАТО.