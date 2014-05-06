Сепаратисты отдали тело замученного жителя Львовщины

Об этом сообщила УНИАН председатель Львовской облгосадминистрации Ирина Сех.

«Вчера поздно вечером после длительных переговоров тело Юрия отдали представителям Донецкой облгосадминистрации. Мы договорились с председателем Донецкой ОГА Сергеем Тарутой, что тело заберут в морг в областном центре, а утром будем решать, как его возвратить домой так, чтобы не подвергать опасности родных. Сейчас народный депутат Михаил Блавацкий заказывает машину для перевозки погибшего в Стрый. Брат Юрия Дяковского Олег находится в Киеве, и мы с ним постоянно контактируем», - сообщила Сех.

Читайте такжеВозле места обнаружения тела депутата Рыбака и студента КПИ нашли еще один трупНапомним, третьим погибшим, которого вместе с телами студента Юрия Поправка и депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака нашли в реке Торец у Славянска с признаками пыток, оказался 25-летний житель Львовщины из города Стрыя Юрий Дяковський.