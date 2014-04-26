Делегация ПАСЕ посетит Украину 29-30 апреля

Семь членов делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с Андреасом Гроссом посетят Киев 29-30 апреля для оценки избирательного законодательства в преддверии президентских выборов в Украине 25 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Предполагается, что в ходе визита делегация встретится со спикером Верховной Рады и исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым, премьер-министром Арсением Яценюком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, исполняющего обязанности министра иностранных дел Андреем Дещицей и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Андреем Парубием.

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Кроме того, запланированы переговоры с основными кандидатами в Президенты Украины, председателем Центральной избирательной комиссии, представителями международного сообщества и СМИ.

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Такое в пресс-службе Совета Европы отметили, что в день выборов в Украине будут находиться 52 представителя ПАСЕ.