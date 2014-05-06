Более 30 террористов были убиты в ходе проведения АТО - Аваков

"...Сегодня наши потери 4 бойца и 20 раненых. По нашей оценке у террористов потери за 30 человек. Раненых десятки. Очень много крымчан, встречаются и русские. Сегодня были и чеченцы. Вертолет совершил аварийное приземление - летчиков спасли",- написал в соцсети Facebook министр МВД Арсен Аваков.