Более 30 террористов были убиты в ходе проведения АТО - Аваков
08:03, 06 мая 2014Политика
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По информации министра внутренних дел Арсена Авакова, более 30 террористов были убиты в ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
Более 30 террористов были убиты в ходе проведения АТО - Аваков / REUTERS
"...Сегодня наши потери 4 бойца и 20 раненых. По нашей оценке у террористов потери за 30 человек. Раненых десятки. Очень много крымчан, встречаются и русские. Сегодня были и чеченцы. Вертолет совершил аварийное приземление - летчиков спасли",- написал в соцсети Facebook министр МВД Арсен Аваков.
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