В Славянске боевики сбили еще один вертолет военных

Об этом УНИАН сообщил и.о. начальника Управления прессы и информации Министерства обороны Украины Богдан Сеник.

“Из крупнокалиберного пулемета был сбит геликоптер Ми-24 Военно-воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Это произошло около 14.30 в районе города Славянск”, - сказал Сеник.

Читайте такжеВ Славянске захваченного летчика освободили из плена террористов

Он также добавил, что экипаж вертолета жив: “Экипаж геликоптера жив. Геликоптер упал, но падение произошло на водоем, и это спасло пилотам жизнь”.

Согласно сообщению Управления прессы и информации Министерства обороны Украины, оперативная бригада Антитеррористического центра эвакуировала пострадавших пилотов в лагерь.

Как сообщалось, в ночь на 2 мая в районе города Славянск Донецкой области были сбиты два вертолета Ми-24 ВСУ, которые осуществляли воздушное патрулирование в определенном районе. Боевые машины были сбиты неизвестными лицами с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Кроме того, выстрелами из стрелкового оружия был поврежден вертолет Ми-8 армейской авиации Вооруженных сил Украины. В этом случае жертв нет, ранен один военнослужащий.

В Минобороны отметили, что факт использования против Вооруженных сил Украины ПЗРК ярко засвидетельствовал, что против военнослужащих в Донецкой области действуют далеко не “мирные протестующие”, а хорошо подготовленные и вооруженные профессиональные диверсионные группы.