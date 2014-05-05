В Славянске боевики сбили еще один вертолет военных
Сегодня в районе Славянска террористы из крупнокалиберного пулемета сбили украинский военный вертолет Ми-24.
Об этом УНИАН сообщил и.о. начальника Управления прессы и информации Министерства обороны Украины Богдан Сеник.
“Из крупнокалиберного пулемета был сбит геликоптер Ми-24 Военно-воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Это произошло около 14.30 в районе города Славянск”, - сказал Сеник.
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Он также добавил, что экипаж вертолета жив: “Экипаж геликоптера жив. Геликоптер упал, но падение произошло на водоем, и это спасло пилотам жизнь”.
Согласно сообщению Управления прессы и информации Министерства обороны Украины, оперативная бригада Антитеррористического центра эвакуировала пострадавших пилотов в лагерь.
Как сообщалось, в ночь на 2 мая в районе города Славянск Донецкой области были сбиты два вертолета Ми-24 ВСУ, которые осуществляли воздушное патрулирование в определенном районе. Боевые машины были сбиты неизвестными лицами с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Кроме того, выстрелами из стрелкового оружия был поврежден вертолет Ми-8 армейской авиации Вооруженных сил Украины. В этом случае жертв нет, ранен один военнослужащий.
В Минобороны отметили, что факт использования против Вооруженных сил Украины ПЗРК ярко засвидетельствовал, что против военнослужащих в Донецкой области действуют далеко не “мирные протестующие”, а хорошо подготовленные и вооруженные профессиональные диверсионные группы.