В России ввели уголовную ответственность за реабилитацию нацизма

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Согласно с документом, уголовная ответственность наступает за реабилитацию нацизма, распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала.

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Подчеркивается, что закон направлен на противодействие попыткам посягательства на историческую память в отношении событий, имевших место в период Второй мировой войны.

"Федеральным законом вводится уголовная ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а также за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - говорится в документе.

При этом, повышенная уголовная ответственность предусматривается за названные деяния, если они совершены лицом с использованием своего служебного положения, с использованием средств массовой информации либо с искусственным созданием доказательств обвинения.

В целом за такие действия предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, в Луганской области задержали российского неонациста с антиукраинскими агитационными материалами. Было установлено, что задержанный является членом группировки неонацистов - скинхедов "Славяне". При нем был обнаружен нож со свастикой SS, металлическая цепь и агитационные листовки "Донбасс вставай!".