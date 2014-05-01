В Луганской области задержали российского неонациста с антиукраинскими агитационными материалами

Об этом сообщает "РБК-Украина", со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Так, сообщается, что 22-летний россиянин, находившийся в розыске, был задержан, когда направлялся в маршрутном такси в населенный пункт Меловое из Луганска.

"Во время проверки законности пребывания данного гражданина на территории Украины было установлено, что задержанный превысил срок пребывания и находится в розыске по ст. 307 УК украины (незаконное производство, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - сказано в сообщении.

Также было установлено, что задержанный является членом группировки неонацистов - скинхедов "Славяне". При нем был обнаружен нож со свастикой SS, металлическая цепь и агитационные листовки "Донбасс вставай!".

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По его словам, он намеревался провести вербовку новых членов с последующим использованием их в сепаратистских мероприятиях и с целью дестабилизации ситуации в Луганской области.

По данному факту проинформировано сотрудников СБУ и МВД, а также проставлен запрет въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Как сообщал УНИАН ранее, СБУ задержала двух россиян и белоруса с оружием, которые следовали для помощи сепаратистам в Донецк.