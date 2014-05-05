РФ направила в оккупированный Крым до 50 единиц боевой и транспортной авиации - Тымчук

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление»,на утро 5 мая численность российских войск близ границ Украины и в Крыму с 1 мая существенно не изменилась. Исключение – в Крым переброшено до 50 единиц авиации (боевой и транспортной), а также до 300 чел личного состава. Официальное объяснение – подготовка к участию в параде в честь Дня Победы 9 мая", - написал на своей странице в Facebook Руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Он также подчеркнул, что близ восточных границ части и подразделения ВС РФ с 1 мая находятся в состоянии полной боевой готовности.

Войска РФ готовы в случае отдания приказа немедленно приступить к выполнению поставленных боевых задач.