В Славянске террористы взяли в заложники американского журналиста и его переводчика
11:49, 02 мая 2014Политика
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В Славянске с утра 2 мая исчез журналист американского издания Buzzfeed Майк Джиглио и переводчик Елена Глазунова.
Блокпост террористов / REUTERS
Телефонной связи с ними нет. Последнее сообщение, которое получила редакция «Новости Донбасса» от Майка: «Нас схватили на блок-посту». Затем он успел сообщить, что его и Елену сепаратисты направили в захваченное здание СБУ в Славянске.
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По словам самих сепаратистов, они не задерживали Глазунову и Джиглио и сами ведут их поиски. Об этом сообщила представитель сепаратистов Стелла Хорошова.
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