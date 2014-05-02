В Славянске террористы взяли в заложники американского журналиста и его переводчика

Телефонной связи с ними нет. Последнее сообщение, которое получила редакция «Новости Донбасса» от Майка: «Нас схватили на блок-посту». Затем он успел сообщить, что его и Елену сепаратисты направили в захваченное здание СБУ в Славянске.

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По словам самих сепаратистов, они не задерживали Глазунову и Джиглио и сами ведут их поиски. Об этом сообщила представитель сепаратистов Стелла Хорошова.