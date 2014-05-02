В Харькове в воскресенье Евромайдан проведет вече в поддержку АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в одной из социальных сетей написал один из координаторов харьковского Евромайдана Дмитрий Пилипец.

«В Харькове 4 мая в 15.00 на площади Конституции состоится многолюдное Вече. Цель харьковчан - поддержать власть в проведении антитеррористической операции на Востоке Украины и продемонстрировать всему миру, что Харьковщина за единство Украины», - написал Пилипец.

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Он подчеркнул, что сотрудники силовых структур «обязаны очистить нашу страну от террористов, сепаратистов и агентуры тоталитарного режима Кремля».

По мнению Пилипца, руководство Украины должно публично предоставить прямой приказ военным открывать огонь на поражение в случае пересечения границы войсками агрессора.

«Украина имеет достаточно сил и ресурсов для защиты своей территории. Саботажников и слабонервных в руководстве страны и силовых структурах не должно быть. Власти Харьковщины обязаны в полной мере задействовать весь мобилизационный ресурс граждан с государственнической позицией для предотвращения оккупации Харькова и области неофашистским режимом Путина. Харьков - это Украина! И мы не позволим никому посягать на нашу государственность! По завершению митинга планируется шествие по центральным улицам Харькова», - подчеркнул Пилипец.