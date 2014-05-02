В Славянске террористы угоняют машины, чтобы вырваться из города - Тымчук

08:40, 02 мая 2014
Политика
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По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в районах Славянска, остающихся под контролем террористов, последние проводят экстренную "экспроприацию" личного автотранспорта жителей города.

Террористы в Славянске / instagram.com/sashakots

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Дмитрий Тымчук.

Допис by Dmitry Tymchuk.

Есть подозрения, что террористы предпримут попытку вырвать на на нем из блокированного города.

"Также среди привлеченного сепаратистами к террористической деятельности мелкого криминалитета в Славянске наблюдаются панические настроения. Уголовники, "работающие" за деньги, не согласны идти на риск и противостоять силовикам за "великие идеи" Москвы", - сообщает Тымчук.

instagram.com/sashakots

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4.30 в Славянске началась полномасштабная антитеррористическая операция

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