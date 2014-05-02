В Славянске террористы угоняют машины, чтобы вырваться из города - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Дмитрий Тымчук.

Есть подозрения, что террористы предпримут попытку вырвать на на нем из блокированного города.

"Также среди привлеченного сепаратистами к террористической деятельности мелкого криминалитета в Славянске наблюдаются панические настроения. Уголовники, "работающие" за деньги, не согласны идти на риск и противостоять силовикам за "великие идеи" Москвы", - сообщает Тымчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4.30 в Славянске началась полномасштабная антитеррористическая операция.