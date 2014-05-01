В Амвросиевке сессия отправила мэра в отставку
20:20, 01 мая 2014Политика
2 0
В Амвросиевке Донецкой области над зданием горсовета установлен флаг «Донецкой народной республики», мэр решением сессии отправлен в отставку.
В Амвросиевке сепаратисты заставили мэра написать заявление об отставке / amvrosievka.dn.ua
Об этом УНИАН сообщили в госадминистрации Донецкой области.
Согласно сообщению, сегодня, 1 мая, состоялась внеочередная сессия Амвросиевской горсовета, на которой депутаты приняли отставку городского председателя Склярова, и назначили исполняющим обязанности Фроленкова. Также на сессии приняли обращение к Верховной Раде Украины с просьбой назначить даты выборов городского головы.
Читайте такжеТеррористы захватили горсовет в АмвросиевкеНакануне, 30 апреля, представители «Донецкой народной республики» заставили городского голову Амвросиевки Склярова написать заявление об увольнении с занимаемой должности и повесили флаги «ДНР» над зданиями райгосадминистрации и исполкома Амвросиевского горсовета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter