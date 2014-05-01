В Амвросиевке сессия отправила мэра в отставку

Об этом УНИАН сообщили в госадминистрации Донецкой области.

Согласно сообщению, сегодня, 1 мая, состоялась внеочередная сессия Амвросиевской горсовета, на которой депутаты приняли отставку городского председателя Склярова, и назначили исполняющим обязанности Фроленкова. Также на сессии приняли обращение к Верховной Раде Украины с просьбой назначить даты выборов городского головы.

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