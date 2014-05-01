В Луганск уже везут бюллетени для "референдума" - глава террористов
19:02, 01 мая 2014Политика
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Бюллетени для проведения референдума уже готовы, их везут в Луганск.
В Луганск неизвестно откуда везут бюллетени / REUTERS
Об этом сегодня, 1 мая, на митинге возле захваченного здания Луганской облгосадминистрации заявил возглавляющий террористов в Луганской области Валерий Болотов, передает корреспондент CXID.info.
Читайте такжеВ Луганске вместо «Первого национального» теперь транслируют «Россию 24» Где печатались бюллетени и откуда их везут, он не уточнил.
Митинг продолжается, на площади собралось несколько сотен людей.
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