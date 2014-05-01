В Луганск уже везут бюллетени для "референдума" - глава террористов

Об этом сегодня, 1 мая, на митинге возле захваченного здания Луганской облгосадминистрации заявил возглавляющий террористов в Луганской области Валерий Болотов, передает корреспондент CXID.info.

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Митинг продолжается, на площади собралось несколько сотен людей.