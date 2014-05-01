Украина осудила разгул неонацистских движений в России

В Украине глубоко обеспокоены многочисленными собраниями русских неонацистов, которые 1-го мая при полном попустительстве со стороны властей свободно и беспрепятственно маршировали по улицам российских городов, выкрикивали отвратительные всему цивилизованному миру расистские, шовинистические и ксенофобские лозунги. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, переданном УНИАН департаментом информационной политики ведомства.

«Глорификация Гитлера одновременно с прославлением Сталина, тоталитарные идеологии, лозунги реваншизма, ксенофобии, нетерпимости, антисемитизма и великодержавного шовинизма - эти опасные явления, которые развиваются в РФ на фоне преследования и подавления всевозможных демократических проявлений в российском обществе, являются вызовом всему цивилизованному человечеству.

Украина категорически осуждает разгул неофашистских движений в РФ и требует немедленного прекращения шовинистической истерии в российском информационном пространстве», отмечается в заявлении.