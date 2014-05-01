Украина обязана использовать силу для защиты страны - глава МИД Литвы
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Украина обязана использовать силу в случае необходимости для подавления российских сепаратистов на востоке страны. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
«Это не просто право, это обязанность защищать суверенитет и территориальную целостность страны. Мы поддерживаем действия украинской власти и уверены, что это законно», - сказал Линкявичюс Радио Свобода.
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В среду и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что Вооруженные силы приведены в полную боевую готовность из-за угрозы нападения России. По словам Турчинова, сегодня существует реальная опасность разрешения Россией континентальной войны против Украины.
Россия заявляет, что отвела от границ с Украиной войска, которые сосредоточила там «для учений». Однако в НАТО не подтверждают этой информации.