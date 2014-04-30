Днепропетровский ветеран напомнил, что георгиевские ленты - символ Победы, а не российского фашизма

Об этом рассказал председатель Совета евреев-ветеранов Днепропетровска Соломон Флакс на пресс-конференции в медиа-центре «Днепр-пост», сообщает Сегодня.

В связи с этим Флакс призвал ветеранов 9 мая приколоть к мундиру две ленточки — георгиевскую и сине-желтую.

«Ко мне обращается очень много ветеранов Великой Отечественной войны с вопросом - одевать ли на День Победы черно-оранжевую, так называемую георгиевскую, ленточку, стоит ли активно использовать этот символ в праздничной атрибутике? Еще год назад даже вопроса не возникало -конечно же, одевать. В этом году - это действительно вопрос», - говорит Флакс.

Сейчас, по словам ветерана, эти цвета, как свой символ, используют агрессоры и захватчики, вторгшиеся на землю Украины, оккупировавшие ее часть и пытающиеся ее уничтожить.

Читайте такжеКировоградские ветераны отказались от георгиевских лент на 9 мая«Что же делать? Отказаться от нашего символа Победы только потому, что его используют в российской пропаганде, что он используется сепаратистами, ксенофобами и антисемитами? Я считаю, что нет. Я считаю, что этот знак Великой Победы, можем с гордостью носить не только мы, ветераны, но и наши дети и внуки. Я призываю — вместе с черно-оранжевой лентой прикрепить желто-голубую — цвета флага нашей Родины, символ нашего государства", - заявил Флакс.

Тем самым, по его мнению, ветераны продемонстрируют любовь к своей Родине, подвергшейся военной агрессии со стороны России и покажут, что одевают цвета великих боевых наград, как символ Победы в войне против немецкого нацизма, в память о тех, кто погиб на полях сражений Великой Отечественной, был замучен гитлеровскими палачами, был уничтожен в огне Холокоста, а не в поддержку оккупантов.