Выборы президента 25 мая состоятся при любых обстоятельствах - ЦИК

Внеочередные выборы президента Украины 25 мая состоятся при любых обстоятельствах и с юридической точки зрения будут считаться состоявшимися.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

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"Выборы 25 мая состоятся при любой погоде. Конечно, не хочется, чтобы мы столкнулись с проблемой невозможности голосования на отдельно взятых участках. Исключать это, к сожалению, невозможно, особенно в наших условиях. Однако задача должна стоять таким образом, чтобы такого количества участков было как можно меньше", - сказал Магера.

На уточняющий вопрос, будут ли считаться легитимными выборы президента в случае, если в восточных областях избиратели не будут голосовать, Магера ответил: "Независимо от количества участков, на которых голосование по определенным причинам не состоится, и даже независимо от количества ОИК, на которых голосование не состоится, выборы в целом по Украине с юридической точки зрения будут считаться состоявшимися. Это факт, и соответствующее положение содержится в законе о выборах президента Украины. Говорить о том, что в целом Луганская или Донецкая область не проголосует, мне слабо в это верится. Мы можем говорить скорее о том, что намного меньше количество участков, где теоретически могут возникать какие-то ситуации".

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Магера также призвал "не забегать заранее и моделировать наихудший сценарий ситуации".

По его словам, все государственные органы, и в первую очередь силовые структуры, должны быть готовы к дате 25 мая.