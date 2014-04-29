С террористами надо разговаривать только силой оружия - Луценко

Об этом в эфире Громадського ТВ рассказал экс-министр МВД Юрий Луценко.

“С террористами надо разговаривать только силой оружия - стрелять на поражение. Никаких диалогов с ними быть не может. Их необходимо окружить и уничтожить”, - сказал он.

Читайте такжеСилы АТО обнаружили огневые позиции экстремистов в окрестностях Славянская

Также Луценко рассказал, что не понимает, почему трасса Харьков - Ростов до сих пор не заблокирована силовиками и по ней продолжают свободно передвигаться вооруженные боевики.