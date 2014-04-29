С террористами надо разговаривать только силой оружия - Луценко
23:31, 29 апреля 2014Политика
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В распоряжении украинской власти есть тысячи подготовленных бойцов групп специального назначения. Но против террористов их почему-то не применяют.
С террористами надо разговаривать только силой оружия
Об этом в эфире Громадського ТВ рассказал экс-министр МВД Юрий Луценко.
“С террористами надо разговаривать только силой оружия - стрелять на поражение. Никаких диалогов с ними быть не может. Их необходимо окружить и уничтожить”, - сказал он.
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Также Луценко рассказал, что не понимает, почему трасса Харьков - Ростов до сих пор не заблокирована силовиками и по ней продолжают свободно передвигаться вооруженные боевики.
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