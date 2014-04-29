BBC: Аваков допускает, что выборы пройдут не во всех регионах Украины

16:38, 29 апреля 2014
Политика
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключил того, что не во всех регионах страны можно будет организовать проведение президентских выборов, назначенных на 25 мая.

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Об этом он заявил в интервью русской службе ВВС в Лондоне.

Однако он подчеркнул, что выборы президента Украины состоятся в любом случае.

Аваков также заявил, что кризисную ситуацию в Украине нельзя разрешить силой, подчеркнув, что власти должны продолжать говорить с людьми, шокированными революцией.Читайте такжеВыборы президента состоятся при любой политической погоде - председатель ЦИК

По словам министра, российский империализм дестабилизирует ситуацию, не позволяя властям Украины помочь людям на востоке страны преодолеть этот шок.

Напомним, в Лондоне 29-30 апреля проходит встреча, на которой украинская сторона обсуждает с европейскими и американскими партнерами возвращение активов Украины, украденных и вывезенных за рубеж.

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