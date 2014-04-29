BBC: Аваков допускает, что выборы пройдут не во всех регионах Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключил того, что не во всех регионах страны можно будет организовать проведение президентских выборов, назначенных на 25 мая.
Об этом он заявил в интервью русской службе ВВС в Лондоне.
Однако он подчеркнул, что выборы президента Украины состоятся в любом случае.
Аваков также заявил, что кризисную ситуацию в Украине нельзя разрешить силой, подчеркнув, что власти должны продолжать говорить с людьми, шокированными революцией.Читайте такжеВыборы президента состоятся при любой политической погоде - председатель ЦИК
По словам министра, российский империализм дестабилизирует ситуацию, не позволяя властям Украины помочь людям на востоке страны преодолеть этот шок.
Напомним, в Лондоне 29-30 апреля проходит встреча, на которой украинская сторона обсуждает с европейскими и американскими партнерами возвращение активов Украины, украденных и вывезенных за рубеж.