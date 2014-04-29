Политтехнолог: Янукович на Донбассе делает то, что не может позволить себе Путин

Об этом он сказал в интервью изданию "ОстроВ".

"Там расставлены его люди, в том числе среди силовиков. Он не теряет с ними связь, это чувствуется. Он играет некую роль груши под ковром. Т.е., то, что не может позволить себе Путин на Донбассе, делает сейчас Янукович. У меня такое ощущение, что вот эти отчаянные сепаратисты - это не путинская, технологически, команда, - это люди Януковича" - сказал он.

По его словам, у "зеленных человечков" роль какая-то существует, "потому что видно их профессионализм". Но основную роль исполняют люди Януковича.

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"Насколько я понимаю эти люди и их семьи уже в России, им уже что-то обещано, и я не думаю, что это обещано Путиным. Путин разведчик - он так грубо бы не работал. Я вообще думаю, что Янукович сейчас - серьезная проблема. То, что его тогда выпустили из Украины это теперь очень серьезная проблема", - сказал Гельман.

При этом он отметил, что если Донбасс уйдет от Украины, Виктор Янукович перестанет быть нужен Владимиру Путину.

"После того как выполнит свою задачу он не нужен. Это раз. Во-вторых, если вдруг Янукович в Донецке получает какую-то официальную должность это значит, что кризис будет продолжаться. Потому что он с точки зрения соседней страны - преступник. Зачем это нужно? Донецку зачем это нужно? Даже про-русскому Донецку зачем это нужно? Не понимаю. Он нужен сейчас. Как дипломатическое оружие, как человек, который имеет своих людей, знает кому позвонить, о чем попросить, что пообещать", - рассказал Гельман.