В Донецке сепаратисты взяли в заложники 7 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по телефону сообщил один из организаторов митинга, также его слова нашли подтверждения в сообщении на странице в сети Фейсбук в группе патриотов «Донецк- это Украина!».

«Четверо проукраинских активистов взяты в заложники нашими оппонентами и удерживаются в бывшем офисе Партии Регионов по адресу бульвар Шевченко, 2 (офисное помещение захвачено сепаратистами – УНИАН). Нужна поддержка СМИ и любая помощь, которая может быть уместна в данной ситуации», - сказано на странице в Фейсбук.

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Звонивший организатор добавил, что над захваченными издеваются, «пытают и угрожают».

По его словам, «сотрудник мониторинговой миссии ООН по правам человека связался с донецкими сепаратистами, которые заявили, что намерены обменять заложников и вреда им не причинят». Собеседник также сообщил, что ему стало известно, что «захваченными являются ультрас ФК«Шахтер». Одному из них удалось cбежать».

01.10 Сепаратисты взяли в заложники 7 участников акции за единство Украины, жителей Донецка.

"После того, как в результате нападения на мирную демонстрацию 25 человек получили ранения, 5 госпитализированы. 7 человек взяты в заложники сепаратистами. 5 заложников удерживаются в помещении бывшего офиса Партии регионов (бульвар Шевченко, 2) и 2 в областной администрации. Представитель миссии ОБСЕ по правам человека поговорил с похитителями в офисе Партии регионов. Заложники живы", - сообщила "Новостям Донбасса" организатор митинга Диана Берг.

По данным журналистов, сепаратисты выследили жителей Донецка после завершения митинга и похитили их.