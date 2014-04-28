У Порошенко опровергают заявление Тимошенко о том, что завод в Севастополе выполняет заказ для РФ

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявила руководитель информационного департамента штаба кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко Ирина Фриз.

“Эта информация, которая была вчера обнародована на одном из центральных телеканалов, абсолютно не отвечает действительности. Эта новость сначала пошла как фейковая на ресурсах, затем ее пытались как-то “разогнать”. Она не отвечает действительности... Было заявление по этому поводу непосредственно от завода”, - сказала Фриз.

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Как сообщали СМИ, 27 апреля в эфире телеканала «Интер» кандидат в президенты, экс-премьер Юлия Тимошенко заявила о том, что Порошенко “зависим от России”, аргументируя это тем, что “Севастопольский ремонтный завод”, владельцем которого он является, получил заказ от РФ на более чем 130 миллионов долларов.