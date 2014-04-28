Террористы в Славянске взяли в плен около 40 человек - СБУ
13:19, 28 апреля 2014Политика
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В СБУ уверждают, что принимают все меры для освобождения пленных.
СБУ: на сегодняшний день только в Славянске захватили в плен около 40 человек / REUTERS
В плену у террористов в Славянске находятся около 40 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщила пресс-центру СБУ Марина Остапенко.
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“В плену на сегодняшний день только в Славянске находятся около 40 человек. Мы принимаем все меры для освобождения всех пленных, а не только наших сотрудников”, - отметила она.
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