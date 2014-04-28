Террористы в Славянске взяли в плен около 40 человек - СБУ

В плену у террористов в Славянске находятся около 40 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщила пресс-центру СБУ Марина Остапенко.

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“В плену на сегодняшний день только в Славянске находятся около 40 человек. Мы принимаем все меры для освобождения всех пленных, а не только наших сотрудников”, - отметила она.