Добкина не выпустили из самолета в Херсоне

Об этом сообщает журналист "5 канала" Инна Неродик на своей странице в Facebook.

В частности, отмечается, что неизвестным образом, активисты попали на взлетную полосу аэропорта.

"Правый сектор(информация не точная) выехал на взлетную полосу, чтобы красиво встретить кандидата в президенты. Господин Добкин испугался и даже не вышел к людям. После, самолет развернули и он полетел обратно в Харьков", - отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее УНИАН сообщал, что неподалеку студии канала ICTV, где Михаил Добкин должен был принять участие в программе "Свобода слова", его облили зеленкой и обсыпали мукой.