Добкина не выпустили из самолета в Херсоне
11:23, 28 апреля 2014Политика
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Неизвестные выехали на взлетную полосу, чтобы встретить кандидата в президенты.
Самолет Добкина отправился обратно из Херсона в Харьков
Об этом сообщает журналист "5 канала" Инна Неродик на своей странице в Facebook.
В частности, отмечается, что неизвестным образом, активисты попали на взлетную полосу аэропорта.
"Правый сектор(информация не точная) выехал на взлетную полосу, чтобы красиво встретить кандидата в президенты. Господин Добкин испугался и даже не вышел к людям. После, самолет развернули и он полетел обратно в Харьков", - отмечается в сообщении.
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Напомним, ранее УНИАН сообщал, что неподалеку студии канала ICTV, где Михаил Добкин должен был принять участие в программе "Свобода слова", его облили зеленкой и обсыпали мукой.
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