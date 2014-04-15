Добкина облили зеленкой и обсыпали мукой

Это произошло неподалеку студии канала ICTV, где политик должен был принять участие в программе "Свобода слова".

Согласно сообщению "Общественного ТВ", Добкина облили зеленкой митингующие. Он сбежал от них без галстука.

Кроме того, активисты пробили шины на авто другого кандидата - Олега Царева.

Сам Добкин телефону в эфире ICTV сказал, что митингующие пробили колеса его машины, а несколько его помощников "получили физические травмы".

Ранее в Харькове, вотчине Добкина, неизвестные облили зеленкой нескольких оппозиционных политиков, среди них - Яценюк, Луценко, Власенко и других.

Добкин также заявлял, что политики обливаются зеленкой для повышения своего рейтинга. "Сейчас обливание зеленкой является способом повышения собственного рейтинга", - заявил он в сентябре 2012 года.