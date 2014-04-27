Похитители представителей ОБСЕ дискредитируют Донецкий регион - Тарута

Люди, похитившие представителей миссии ОБСЕ, дискредитируют Донецкий регион и не имеют права называть себя донетчанами, считает председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Таруты, распространенном пресс-службой ОГА.

«Я решительно осуждаю похищение в Донецкой области представителей наблюдательной миссии ОБСЕ. Поведение людей, совершивших это преступление, я считаю неприемлемым и несоответствующим базовым нормам международного права и морали. Пленение заложников, политическая дестабилизация, грубое использование силы против безоружных – люди, которые это совершают, дискредитируют наш регион и не имеют права называть себя донетчанами», - подчеркнул Тарута.

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Он призвал «немедленно отпустить невиновных людей, которые выполняли свои служебные обязанности в рамках международных соглашений».

«Считаю, что достижение политических целей не может происходить за счет угрозы жизни людей и грубого попирания законов Украины», - заявил Тарута.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева».