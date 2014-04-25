Террористы в Славянске захватили автобус с представителями ОБСЕ - МВД

В Славянске террористы захватили автобус с представителями ОБСЕ.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, заложники находятся в помещении местного УСБУ.

В настоящее время продолжаются переговоры с представителями пророссийских сил. Они отказались освобождать заложников, мотивируя это необходимостью их общения с компетентными органами Российской Федерации, проинформировали в МВД.

Читайте такжеВ Донецке показали "шпионов Правого Сектора", похожих на бомжей

По данным УСО, сегодня, 25 апреля, в 11.40 на въезде в г. Славянск со стороны г. Краматорск неизвестные остановили автобус с 13-ю пассажирами. Среди них были 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель транспортного средства.

Как сообщал УНИАН, ранее МИД сообщало, что сегодня, 25 апреля, в Донецкой области пропала связь с членами миссии ОБСЕ.