В Славянске сепаратисты задерживают активистов за распространение "украинских" листовок - СМИ

11:33, 26 апреля 2014
Политика
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В Славянске сепаратисты задерживают местных жителей за распространение листовок, которые сбрасивали с вертолета Украинские военные. В них жителей города призывают не поддаваться на провокации и не помогать самозванцам. 

REUTERS

"За распространение листовок, которые сбрасывают с вертолета над Славянском, сепаратисты задерживают граждан Украины, местных жителей", - сообщаю Новости Донбасса.

По информации СМИ, вчера вечером в Славянске в магазине "Фуршет" двое молодых людей распространяли листовки за Украину. Активистов схватили и сепаратисты и увезли в низвестном направлении. 

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