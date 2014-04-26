В Славянске сепаратисты задерживают активистов за распространение "украинских" листовок - СМИ

"За распространение листовок, которые сбрасывают с вертолета над Славянском, сепаратисты задерживают граждан Украины, местных жителей", - сообщаю Новости Донбасса.

По информации СМИ, вчера вечером в Славянске в магазине "Фуршет" двое молодых людей распространяли листовки за Украину. Активистов схватили и сепаратисты и увезли в низвестном направлении.