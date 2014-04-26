Яценюк сегодня в Ватикане встретится с Папой Римским Франциском

10:07, 26 апреля 2014
Политика
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Сегодня в Ватикане состоится встреча премьер-министра Украины Арсения Яценюка с Папой Римским Франциском.

Папа Франциск / cbc.ca

Как сообщается на Правительственном портале, встреча пройдет в ходе визита Яценюка в Итальянскую Республику и Ватикан.Читайте такжеПапа Римский поздравил христиан с Пасхой и пожелал примирения в Украине

Запланирована также встреча Яценюка с премьер-министром Италии Маттео Ренци, государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролино и с украинской общиной Рима.

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