Яценюк сегодня в Ватикане встретится с Папой Римским Франциском

Как сообщается на Правительственном портале, встреча пройдет в ходе визита Яценюка в Итальянскую Республику и Ватикан.Читайте такжеПапа Римский поздравил христиан с Пасхой и пожелал примирения в Украине

Запланирована также встреча Яценюка с премьер-министром Италии Маттео Ренци, государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролино и с украинской общиной Рима.