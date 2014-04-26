Судьба миссии ОБСЕ решится до утра субботы – "мэр" Славянска
"Народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что "специалисты по безопасности народного ополчения" проверяют задержанных членов миссии ОБСЕ.
Решение об их работе на территории страны будет принято до утра субботы, сообщает РИА Новости.
Он утверждает, сепаратистов смутило, что в состав миссии якобы входили действующие офицеры европейских стран-членов НАТО, а также украинского Генштаба.
"Сами понимаете, время сейчас военное. Мы были вынуждены их задержать и проверять", - сказал Пономарев.
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По его словам, в задержанном ранее в этот день автобусе ОБСЕ было 12 человек, из которых в четверых ополченцы подозревают офицеров украинского Генштаба. Остальные - якобы бывшие и действующие офицеры из стран Европы. Делегация собиралась проверить блокпосты Славянска и обстановку в городе.
"К составу такой делегации у нас возникли вопросы. Раньше я встречался с представителями ОБСЕ, был нормальный деловой разговор. Но тогда состав был совсем другой. Теперь были какие-то военные, больше похожие на разведчиков", - рассказал Пономарев. По его словам, делегацию блокировали на одном из постов в городе.
От дальнейших комментариев Пономарев отказался, предложив "дождаться утра". "К утру мы определимся с их судьбой. По этому поводу будет брифинг", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, 25 апреля, в 11.40 на въезде в г. Славянск со стороны г. Краматорска неизвестные остановили автобус с 13-ю пассажирами. Среди них были 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель транспортного средства.
В ОБСЕ сообщили, что похищенные в Славянске являются военными инспекторами.
Ранее в МИД сообщали, что 25 апреля, в Донецкой области пропала связь с членами миссии ОБСЕ.