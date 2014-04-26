Судьба миссии ОБСЕ решится до утра субботы – "мэр" Славянска

Решение об их работе на территории страны будет принято до утра субботы, сообщает РИА Новости.

Он утверждает, сепаратистов смутило, что в состав миссии якобы входили действующие офицеры европейских стран-членов НАТО, а также украинского Генштаба.

"Сами понимаете, время сейчас военное. Мы были вынуждены их задержать и проверять", - сказал Пономарев.

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По его словам, в задержанном ранее в этот день автобусе ОБСЕ было 12 человек, из которых в четверых ополченцы подозревают офицеров украинского Генштаба. Остальные - якобы бывшие и действующие офицеры из стран Европы. Делегация собиралась проверить блокпосты Славянска и обстановку в городе.

"К составу такой делегации у нас возникли вопросы. Раньше я встречался с представителями ОБСЕ, был нормальный деловой разговор. Но тогда состав был совсем другой. Теперь были какие-то военные, больше похожие на разведчиков", - рассказал Пономарев. По его словам, делегацию блокировали на одном из постов в городе.

От дальнейших комментариев Пономарев отказался, предложив "дождаться утра". "К утру мы определимся с их судьбой. По этому поводу будет брифинг", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля, в 11.40 на въезде в г. Славянск со стороны г. Краматорска неизвестные остановили автобус с 13-ю пассажирами. Среди них были 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель транспортного средства.

В ОБСЕ сообщили, что похищенные в Славянске являются военными инспекторами.

Ранее в МИД сообщали, что 25 апреля, в Донецкой области пропала связь с членами миссии ОБСЕ.