Российские войска отступили от границ с Луганщиной - очевидцы

Об этом рассказали люди на контрольно-пропускном пункте "Довжанский" на Луганщине, сообщает ТСН.

Накануне на этом участке россияне подошли буквально вплотную к пограничному блокпосту. Сегодня авто, которые отправляются через этот КПП, значительно уменьшилось.

По словам украинских военных, в течение последнего времени со стороны Российской Федерации на территорию нашей страны заехало не более 40 автомобилей. После вчерашней тревоги пограничники в Довжанском значительно усилили меры безопасности.

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На территорию КПП журналистов не пускают. Все дежурные имеют автоматическое оружие. Машины проходят тщательный осмотр. В то же время, как рассказали водители, которые въехали на украинскую территорию из России, сейчас войск у границы уже нет.

Как далеко и куда именно перебросили россияне свои вооруженные подразделения, пока не известно.