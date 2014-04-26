Министры иностранных дел стран ЕС рассмотрят новые санкции против России - Меркель

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает BBC Украина.

”Учитывая отсутствие прогресса, мы должны думать - и не только думать, но и действовать - о возможности новых санкций”, - сказала Меркель, которую цитирует агентство AFP.

”Для этого министры иностранных дел Европейского Союза встретятся как можно скорее”, - добавила она.

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По словам Меркель, кроме дипломатических усилий в отношениях с Москвой ”придется действовать, и я думаю, это будут совместные европейские действия, и совместные действия государств Большой семерки”.

Эти заявления Меркель сделала после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным и телефонной конференции, которую европейские лидеры провели с президентом США Бараком Обамой.