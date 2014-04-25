МИД РФ призывает Украину вернуться к Соглашению, подписанному Януковичем

Россия требует от Украины немедленно прекратить любые боевые действия и насилие, отвести войска и приступить к полному выполнению женевских соглашений.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Читайте такжеУкраина требует от России разъяснений относительно военных учений возле границы

"Россия настоятельно призывает незамедлительно прекратить любые боевые действия и насилие, отвести войска и приступить к полному выполнению украинскими сторонами Женевского заявления от 17 апреля 2014 г", - отмечается в заявлении.

При этом, РФ хочет, чтобы Украина вернулась к Соглашению, которое было подписано экс-президентом Виктором Януковичем и оппозицией в феврале.

Читайте такжеМИД: Украина не нуждается в так называемых "миротворцах" из России

"Учитывая генезис нынешнего кризиса, считаем необходимым начать с принятия мер, предусмотренных Соглашением от 21 февраля 2014 г., которое было подписано лидерами сформированной в Верховной Раде коалиции и засвидетельствовано министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции", - отмечают в ведомстве.

В МИД РФ считают, что такие шаги позволили бы "дать старт практической деэскалации в соответствии с Женевскими заявлением".

Также отмечается, что Россия "последовательно поддерживает" полную реализацию Женевских соглашений, включая деятельность миссии ОБСЕ.