Transparency International: Власть поменялась, но "торговля должностями" осталась

Об этом заявил исполнительный директор Transparency International Алексей Хмара, представляя проект Антикоррупционной стратегии Украины на круглом столе, организованном главой Комитета ВРУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

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«Хотя страна и делает первые шаги в деле борьбы с коррупцией, торговля должностями продолжается. Например, пост главы районного суда стоит 5 миллионов долларов. Единственное отличие — теперь требуют не только деньги, но и справку от Люстрационного комитета или членства в Transparency International. К нам уже выстроилась очередь желающих вступить в организацию. Разумеется, мы таких кандидатов отсекаем, но проблема налицо. И могу сказать, что этим занимаются все политические партии, вошедшие в коалицию — кроме тех, которые не делегировали своих представителей в Кабинет министров», — отметил Хмара.

Как сообщалось ранее, единственной партией парламентской коалиции, отказавшейся принимать участие в формировании правительства «по квотному принципу», является Партия «УДАР Виталия Кличко».