Transparency International: Власть поменялась, но "торговля должностями" осталась

18:35, 25 апреля 2014
Политика
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Несмотря на смену власти в стране, торговля должностями в новой парламентской коалиции продолжается.

Transparency International говорит, что проблема коррупции остается

Об этом заявил исполнительный директор Transparency International Алексей Хмара, представляя проект Антикоррупционной стратегии Украины на круглом столе, организованном главой Комитета ВРУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

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«Хотя страна и делает первые шаги в деле борьбы с коррупцией, торговля должностями продолжается. Например, пост главы районного суда стоит 5 миллионов долларов. Единственное отличие — теперь требуют не только деньги, но и справку от Люстрационного комитета или членства в Transparency International. К нам уже выстроилась очередь желающих вступить в организацию. Разумеется, мы таких кандидатов отсекаем, но проблема налицо. И могу сказать, что этим занимаются все политические партии, вошедшие в коалицию — кроме тех, которые не делегировали своих представителей в Кабинет министров», — отметил Хмара.

Как сообщалось ранее, единственной партией парламентской коалиции, отказавшейся принимать участие в формировании правительства «по квотному принципу», является Партия «УДАР Виталия Кличко».

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