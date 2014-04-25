В оккупированном Крыму собираются провести парламентские выборы

Таким образом, в случае окончательного принятия инициативы и ее подписания Путиным выборы депутатов в оккупационные парламенты полуострова состоятся 14 сентября - в единый день голосования в РФ, сообщает ИТАР-ТАСС.

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