В оккупированном Крыму собираются провести парламентские выборы
17:44, 25 апреля 2014Политика
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Госдума приняла в первом чтении законопроект Путина о проведении выборов в оккупационные законодательные органы Крыма и Севастополя во второе воскресенье сентября 2014 года.
Дума продолжает принимать законы о Крыме / rodina.ru
Таким образом, в случае окончательного принятия инициативы и ее подписания Путиным выборы депутатов в оккупационные парламенты полуострова состоятся 14 сентября - в единый день голосования в РФ, сообщает ИТАР-ТАСС.
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