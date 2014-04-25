Начальник антитеррористической операции заявил, что спецназ не будет штурмовать Славянск
Первый заместитель председателя СБУ, руководитель антитеррористической операции Василий Крутов заверяет, что подразделения спецназначения не будут штурмовать Славянск во избежание жертв среди мирного населения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
“Мы не пойдем на какие-то жертвы, штурм в городе. Мы понимаем, что будут жертвы. Мы ради каких-то побед не пойдем на жертвы мирных граждан, но преступники, террористы, сепаратисты должны понести и понесут ответственность”, - отметил Крутов.
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Обращаясь к жителям как Славянска, так и других городов, в которых действуют сепаратисты, он призвал их с пониманием отнестись к проведению спецоперации. “Здесь в большей степени ответственность должна лежать также на каждом гражданине. Поймите правильно, мы вас защищаем. Сегодня парни жизни кладут, живут в ужасных условиях, у них тоже есть семьи, родители, но их долг - защищать вас, и вы должны нам помогать”, - отметил Крутов.