Начальник антитеррористической операции заявил, что спецназ не будет штурмовать Славянск

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

“Мы не пойдем на какие-то жертвы, штурм в городе. Мы понимаем, что будут жертвы. Мы ради каких-то побед не пойдем на жертвы мирных граждан, но преступники, террористы, сепаратисты должны понести и понесут ответственность”, - отметил Крутов.

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Обращаясь к жителям как Славянска, так и других городов, в которых действуют сепаратисты, он призвал их с пониманием отнестись к проведению спецоперации. “Здесь в большей степени ответственность должна лежать также на каждом гражданине. Поймите правильно, мы вас защищаем. Сегодня парни жизни кладут, живут в ужасных условиях, у них тоже есть семьи, родители, но их долг - защищать вас, и вы должны нам помогать”, - отметил Крутов.