В Совфеде хотят введения "миротворческих войск" в Украину

Об этом "Известиям" заявил член Совета Федерации Валерий Шнякин.

"Нужно срочно усаживать за стол переговоров Россию, США, ЕС и Украину и договариваться о вводе на юго-восток миротворческого контингента. Сейчас мы формируем такое предложение, и оно будет вынесено на заседание Совфеда 29 апреля, а если ситуация обострится еще больше, то не исключаю, что и раньше. Очевидно, что ближе к президентским выборам на Украине, назначенным на 25 мая, эскалация насилия будет только расти, а вместе с этим вырастет число убитых и раненых", — заявил он.