Украинские военные на Донетчине никогда не применят оружие против мирного населения - Минобороны

Военнослужащие в Донецкой области действуют исключительно в интересах украинского народа и никогда не применят оружие против мирного населения.

Об этом заявил журналистам сегодня в Донецке начальник гарнизона полковник Сергей Камеш, сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Офицер сообщил о главных задачах, которые выполняют военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

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«Защитники Отечества на территории нашего региона действуют исключительно в интересах народа и ради укрепления обороноспособности страны. Во всех расположениях полевых лагерей налажено сотрудничество с местными органами самоуправления. Поэтому в случае возникновения проблемных вопросов, пути их решения военные ищут вместе с общественностью», – отметил полковник Камеш.

Офицер обратился через представителей масс-медиа к жителям области с просьбой не поддаваться на призывы о блокировании действий воинских подразделений.

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«Военнослужащие никогда не применят оружие против мирного населения. Также мы не будем передавать свое оружие в руки незаконным формированиям. Поэтому не нужно верить горе-вожакам или журналистам иностранных СМИ, которые рассказывают о незаконных действиях военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Это дезинформация», – подчеркнул начальник Донецкого гарнизона.

Управление прессы и информации Министерства обороны Украины призывает представителей средств массовой информации обнародовать исключительно проверенные факты относительно деятельности оборонного ведомства и Вооруженных Сил Украины, полученные из официальных источников.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, после начала силами МВД активной фазы антитеррористической операции в захваченном пророссийскими боевиками Славянске Донецкой области, президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности, в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». А министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в пограничных с Украиной районах.