Возле Славянска злоумышленники обстреляли два вертолета Нацгвардии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной гвардии Украины, в районе населенного пункта Райалександровка вертолеты были обстреляны неизвестными лицами.

В результате инцидента боевые машины получили незначительные повреждения, после чего благополучно совершили посадку. При этом состав экипажей не пострадал.