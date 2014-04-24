Возле Славянска злоумышленники обстреляли два вертолета Нацгвардии
11:13, 24 апреля 2014Политика
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Вчера, 23 апреля, в 18.30 два вертолеты воинской части Национальной гвардии Украины выполняли задачу по патрулированию воздушного пространства вокруг города Славянск Донецкой области.
Возле Славянска злоумышленники обстреляли вертолеты Нацгвардии / Фото: Минобороны
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной гвардии Украины, в районе населенного пункта Райалександровка вертолеты были обстреляны неизвестными лицами.
В результате инцидента боевые машины получили незначительные повреждения, после чего благополучно совершили посадку. При этом состав экипажей не пострадал.
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