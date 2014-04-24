В крымской колонии заключенные угрожают устроить голодовку и акции неповиновения

120 мужчин еще c начала весны ждут условно-досрочного освобождения. По украинскому законодательству, на основании решения комиссии, в течение 40 суток суд должен подписать приговор об освобождении.

Однако, заключенные говорят, что администрация колонии до сих пор не передала дела в суд. Комментировать эти обвинения руководители пенитенциарной службы Крыма отказались, передает ТСН.

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Заявили, что все теперь решается в Москве. А вопрос относительно досрочного освобождения не нарушают, потому что крымские суды не работают, и сейчас неизвестно, когда они перейдут на российское законодательство.

По телефону заключенные рассказали, что кто-то месяц, кто-то больше сидит и ждет, когда состоится суд и его освободят, потому что добросовестным трудом и поведением заслужили это.