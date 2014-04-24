Милиция сделает все для восстановления законности на Востоке Украины - СБУ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины.

ак отметили в СБУ, «вопреки решению об амнистии, в Донецкой и Луганской областях злоумышленники, а фактически настоящие уголовные преступники, продолжают убивать людей, удерживать административные здания, захватывать заложников и учинять зверские пытки над ними».

При этом, подчеркнули в СБУ «незаконные формирования не складывают оружие. Более того, продолжают усиливать свою преступную деятельность».

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«Мирные люди региона находятся в чрезвычайно тяжелом морально-психологическом состоянии, не могут жить и работать в нормальном режиме, запуганы преступниками и преимущественно деморализованы. Дети не имеют возможности спокойно ходить в детсады и школы, родители боятся за их жизнь и будущее. Крайне осложнилась система государственного управления. Предприятия работают с перебоями», - отметили в пресс-центре, подчеркнув, что подобное беззаконие непосредственно угрожает мирному населению и целостности государства.

Как заметили в СБУ, «мирные люди должны отказаться от поддержки вооруженных преступников, не закрывать их собой, отказаться от любой помощи преступникам, действия которых будут прекращаться правоохранительными органами».

«Выполняя решение Женевских договоренностей, все незаконные вооруженные формирования и отдельные граждане, которые противоправно вооружились, должны остановиться и сложить оружие», - подчеркнули в СБУ.