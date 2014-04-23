Евросоюз призывает выполнять женевские договоренности

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил Майкл Манн, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Он сказал, что ЕС принял во внимание заявление исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова о проведении антитеррористической операции против сепаратистов на востоке Украины.

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"Мы приняли во внимание заявление президента... Мы призываем все стороны-подписанты женевских договоренностей удостовериться, что условия выполняются, и особенно это касается России, чтобы она использовала рычаги влияния, чтобы немедленно остановить то, что делается на востоке Украины, и чтобы было уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказал Манн журналистам.

Отвечая на вопрос, должны ли украинские силы безопасности быть сдержаннее после заявления Турчинова, Манн ответил: "Я только скажу, что силы правопорядка в Украине должны делать свое дело, но должны делать свое дело так, чтобы это было в духе женевских договоренностей".

"Украина имеет законное право на действия для защиты территориальной целостности и суверенитета. Но мы призываем власть воздержаться от применения силы, чтобы не было ухудшения ситуации на местах", - прибавил пресс-секретарь Эштон.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. 12-13 апреля российские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области.

17 апреля в Женеве состоялась четырехсторонняя встреча глав МИД Украины, США, ЕС и РФ для поиска путей выхода из кризиса в Украине. Участники встречи договорились, что сепаратисты, захватившие правительственные здания на востоке Украины, должны освободить их. Всем, кто добровольно сложит оружие, гарантирована амнистия.

Однако, Россия не выполняет этих договоренностей.

17 апреля этого года неизвестные похитили депутата Горловского городского совета от «Батькивщины» Владимира Рыбака, который пытался установить государственный флаг Украины на здании Горловской РГА. Позже его тело со следам жестоких пыток было найдено в реке Торец возле пгт Райгородок Донецкой области. Сотрудники Службы безопасности Украины установили причастность к убийству депутата Горловского горсовета Рыбака группы сепаратистов, действующих в Донецкой области, и офицеров российского спецназа Игоря Стрелкова и Игоря Безлера.

Кроме того, 22 апреля над Славянском боевики обстреляли из стрелкового оружия самолет Воздушных сил ВСУ Ан-30, который совершал наблюдательный полет. По данным оборонного ведомства, в результате обстрела в самолет попали несколько пуль. После атаки экипажу самолета удалось совершить посадку в Киеве.

Вечером 22 апреля и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Турчинов обнародовал заявление с требованием к силовым структурам возобновления и проведения результативных антитеррористических мероприятий, направленных на защиту от террористов украинских граждан, живущих на востоке Украины.

В заявлении отмечается, что “сегодня возле Славянска были найдены тела двух зверски замученных людей. В одном из них опознали исчезнувшего депутата Горловского горсовета, члена партии «Батькивщина» Владимира Рыбака, которого похитили накануне террористы”.

Турчинов подчеркнул, что “террористы, которые взяли в заложники фактически весь Донецкий регион, преступили черту, начав истязать и убивать патриотов Украины”. “Они дерзко бросили вызов не только нашему государству, но и всему мировому сообществу, когда демонстративно надругались над решениями, принятыми в Женеве”, - отмечает Турчинов.

При этом он подчеркивает, что “эти преступления делаются при полной поддержке и попустительстве Российской Федерации”.