ЕС обязуется поддерживать суверенитет, территориальную целостность Украины - Эштон

Об этом по итогам встречи в Женеве в формате Украина-США-ЕС-Россия заявила журналистам Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон.

«Мы обязуемся поддерживать единство, суверенитет, территориальную целостность Украины. ЕС будет продолжать поддерживать попытки стабилизировать ситуацию в Украине, как экономически, финансово, так и политически», - заявила она.

Также Эштон отметила, что в Женеве «была очень тяжелая, но продуктивная дискуссия по поиску конкретных практических шагов, которые могут деэскалировать ситуацию в Украине».

«Я думаю, что очень важно, что сегодня начался процесс диалога», - отметила она.

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Эштон отметила, что «немедленно прибегнуть к согласованным действиям является чрезвычайно важным. Мы должны увидеть, что произойдет, когда они будут достигнуты».

«ОБСЕ, и ее миссия, играет определяющую роль в этом процессе», - сообщила дипломат и добавила, что «она поможет украинской власти принять необходимые решения, которые нужно принять. И мы полностью поддерживаем Украину в ее обязательстве соблюдать конституционный процесс. Мы знаем, что предстоящие президентские выборы, которые состоятся 25 мая - это лучший способ выразить волю народа Украины».