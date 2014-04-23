Сепаратисты собрали $1,5 млрд на строительство игорной зоны в Крыму

"Планируется создание не менее 10 тыс. рабочих мест. Мультипликационный эффект от такого курорта будет масштабный - высокая загрузка всей инфраструктуры: сферы услуг, автомобильного транспорта и всего, что связано с туристами. Мы планируем создать круглогодичный курорт. Спрос на игорную зону будет круглогодичным. Мы получили огромное количество предложений от самых ярких мировых брендов участвовать в этом проекте. Пока Государственная дума не приняла законопроект, декларировать, какие компании хотят участвовать в проекте, мы не станем", - заявил сепаратист Темиргалиев, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Известия". Читайте такжеКрымские сепаратисты планируют решить вопрос о работе казино на полуострове до 1 мая

Предполагается, что игорная зона, которая, по предварительным расчетам, займет территорию порядка 100 га, будет построена на южном берегу Крыма за счет частных инвестиций. Она будет закрыта и удалена от крупных населенных пунктов. В качестве второго варианта рассматривается территория между Алуштой и Ялтой в районе Гурзуфа без выхода к морю. Окончательный вариант места под строительство будет определен после одобрения Госдумой законопроекта о создании игорной зоны в Крыму, который внес 21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин.Читайте такжеПутин предлагает Думе создать в аннексированном Крыму игорную зону

Как пояснил "Известиям" заместитель исполнительного директора Российской ассоциации развития игорного бизнеса Самоил Биндер, $1,5 млрд недостаточно для того, чтобы построить эффективную игорную зону, которая сможет заметно пополнить бюджет Крыма. По предварительным подсчетам эксперта, на строительство игорного кластера потребуется $5-7 млрд. По словам Биндера, строить в Крыму надо исходя из того, что туда должны приезжать иностранцы, а следовательно, там должны быть созданы соответствующие условия. "На берегу моря нужно построить несколько пятизвездочных отелей, создать инфраструктуру развлечений. Нужны концертные залы, спортивные мероприятия, как чемпионаты мира в Лас-Вегасе, рестораны, бары", - добавил он.