Отношения между Россией и НАТО "развалились как карточный домик" - Минобороны РФ

Об этом заместитель министра обороны России Анантолий Антонов сообщил в интервью "Российской газете".

"Совет Россия-НАТО создавался для "всепогодного" диалога, которій можно было бы вести даже при обострении отношений между нашими странами. То, с чем мы столкнулись во время кризиса в Украине, показало - это площадка не действует. Сейчас в Брюсселе обсуждается только один вопрос: что делать с Россией и как ее "наказать". Украинские события подтвердили, что мы "натовцам" нужны только тогда, когда проводим удобную для них политику. Построить с Альянсом равноправное партнерство и взаимовыгодное сотрудничество, к сожалению, не получилось. После всего позитивного, что было наработано в последние годы, отношения с НАТО от первого потрясения развалились, как карточный домик ", - сказал Антонов.

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По его словам, в Брюсселе и раньше проводили политику сдерживания России, но старались делать это под маской "доброго дяди".

"А теперь складывается впечатление, что там просто нашли повод для реализации далеко идущих планов. Посмотрите, что пишет западная пресса. Все зациклены на одном: Москва угрожает странам Балтии и Восточной Европы. НАТО должно незамедлительно на них реагировать", - сказал он.

Как отметил Антонов, в результате Альянс продолжает поступательное наращивание своего военного присутствия у российских рубежей.

По словам Антонова, Альянс - это существенная военно-политическая сила в Евроатлантике, на которую Россия учитывала и пыталась выстраивать конструктивные, взаимовыгодные отношения. Кроме этого он отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с НАТО, а Альянс, в свою очередь, заинтересован во взаимодействии с ней.

Напомним, ранее Анатолий Антонов заявил, что НАТО "пытается вбить клин между Россией и ее союзниками".