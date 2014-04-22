Минобороны РФ: НАТО пытается "вбить клин" между Москвой и ее союзниками

"Альянс пытается проводить свою линию даже в государствах — участниках ОДКБ. Есть моральное давление, попытка убедить население, что "русские плохие", поэтому надо ориентироваться на европейскую демократию. Задача у НАТО одна — вбить клин между Россией и союзниками, оторвать нас друг от друга", — цитирует Антонова РИА Новости.

Замглавы Минобороны отметил, что украинский сценарий — это попытка реализовать концепцию "продвижения демократии" или так называемых цветных революций, а это, по его мнению, оказывает негативное политическое и экономическое влияние на региональную и глобальную безопасность.

Как отметил Антонов, проблеме "цветных революций" необходимо уделять больше внимания, искать корни данного феномена и способы противодействия.

"Образно говоря, нужно убрать хворост из огня, на котором по рецепту западных поваров варится большая политика. Не стоит дожидаться, когда крышка с кастрюли взлетит на воздух и начнется очередной кризис, который кто-то будет пытаться направлять в ту или иную сторону — в зависимости от конкретных целей. Что это за цели и кому они выгодны, хорошо известно по предыдущим "цветным революциям"", — добавил он.

Замминистра также отметил, что над разрешением этой проблемы России надо работать вместе с другими странами, в том числе с коллегами по ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.