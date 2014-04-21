На Донетчине митинговали за единство Украины: "Никакой России нам не надо"
В Донецкой области, в центре города Харцызска на площади перед Дворцом культуры, недалеко от захваченного сепаратистами здания горсовета прошел митинг за единство Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам участников этого митинга, которых собралось около 400 человек, они все самоорганизовались и пришли на площадь с многочисленными флагами Украины выразить свою позицию и поддержку единству страны.
«Мы пришли без всяких политических лозунгов, от молодежи до пенсионеров, и многие выступали и говорили, что нас достала эта бандитская свора, которая сегодня ходит и командует всеми, достало то, что можно сегодня быть побитым за украинскую символику», - сказали жители Харцызска, собеседники УНИАН.
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Участники митинга заявили, что «никакой России нам не надо, мы будем здесь жить, в Украине». Также митингующие повязали на одежду в виде бантиков желто-голубые ленточки, растянули большой флаг Украины размером 4х2 метра и выпустили в небо желтые и голубые воздушные шарики.
«Даже те, кто мимо митинга проходил, останавливались и кричали «Слава Украине!». Было много людей с детьми, Люди радовались, сказали, что еще придут на такой митинг», - рассказали участники акции в Харцызске.
Также они сообщили, что на митинге у пришедшего секретаря Харцызского горсовета горожане потребовали «срочно повесить флаг Украины над горсоветом и снять флаг несуществующей «Донецкой народной республики» потребовали вывесить национальный флаг, или уйти в отставку».
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Кроме того, ведущий митинга говорил, что «несколько раз звонил народному депутату «регионалу» Владиславу Лукьянову, «тот обещал быть на митинге, но так и не появился».
Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Донецкой области в городе Харцызске без какого-либо сопротивления было захвачено здание горсовета, водружен флаг «Донецкой народной республики», а на ступеньках этого здания народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов призывал митингующих к федерализации.