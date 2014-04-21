На Донетчине митинговали за единство Украины: "Никакой России нам не надо"

Как передает корреспондент УНИАН, по словам участников этого митинга, которых собралось около 400 человек, они все самоорганизовались и пришли на площадь с многочисленными флагами Украины выразить свою позицию и поддержку единству страны.

«Мы пришли без всяких политических лозунгов, от молодежи до пенсионеров, и многие выступали и говорили, что нас достала эта бандитская свора, которая сегодня ходит и командует всеми, достало то, что можно сегодня быть побитым за украинскую символику», - сказали жители Харцызска, собеседники УНИАН.

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Участники митинга заявили, что «никакой России нам не надо, мы будем здесь жить, в Украине». Также митингующие повязали на одежду в виде бантиков желто-голубые ленточки, растянули большой флаг Украины размером 4х2 метра и выпустили в небо желтые и голубые воздушные шарики.

«Даже те, кто мимо митинга проходил, останавливались и кричали «Слава Украине!». Было много людей с детьми, Люди радовались, сказали, что еще придут на такой митинг», - рассказали участники акции в Харцызске.

Также они сообщили, что на митинге у пришедшего секретаря Харцызского горсовета горожане потребовали «срочно повесить флаг Украины над горсоветом и снять флаг несуществующей «Донецкой народной республики» потребовали вывесить национальный флаг, или уйти в отставку».

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Кроме того, ведущий митинга говорил, что «несколько раз звонил народному депутату «регионалу» Владиславу Лукьянову, «тот обещал быть на митинге, но так и не появился».

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Донецкой области в городе Харцызске без какого-либо сопротивления было захвачено здание горсовета, водружен флаг «Донецкой народной республики», а на ступеньках этого здания народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов призывал митингующих к федерализации.