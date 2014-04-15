Руководители городов и районов Донбасса поддержали единство страны - Тарута

В свою очередь Сергей Тарута отметил, что представители центральных органов власти услышали требования жителей регионов относительно расширения прав территориальных громад и необходимости децентрализации власти, а созданная Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по внесению изменений в Конституцию принимает все предложения из областей, чтобы ориентироваться на них при внесении изменений в Основной закон страны.

Об этом пишет ZN.ua.

"Я обращаюсь к руководителям городов и районов с просьбой сформулировать и предоставить свои предложения по внесению изменений в Конституцию", - сказал Сергей Тарута, обращаясь к представителям органов местного самоуправления.

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Он также отметил, что представители его команды готовы работать в составе Временной комиссии.

По мнению губернатора, основной позитивный результат предполагаемых конституционных изменений заключается в предоставлении больших полномочий регионам. При этом глава облгосадминистрации отметил, что пакет первых изменений в Конституцию, возможно, будет рассмотрен уже на ближайшей сессии парламента.

Сергей Тарута также отметил, что согласно новым изменениям в Конституцию будет заложена основа для проведения местных референдумов в рамках законодательного поля.