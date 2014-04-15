Руководители городов и районов Донбасса поддержали единство страны - Тарута

20:12, 15 апреля 2014
Политика
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В Донецке в ходе совещания под руководством губернатора Сергея Таруты городские головы и главы райгосадминистраций региона осудили проявления сепаратизма и выступили за национальное единство и территориальную целостность Украины.

Тарута заявил, что представители центральной власти услышали требования регионов

В свою очередь Сергей Тарута отметил, что представители центральных органов власти услышали требования жителей регионов относительно расширения прав территориальных громад и необходимости децентрализации власти, а созданная Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по внесению изменений в Конституцию принимает все предложения из областей, чтобы ориентироваться на них при внесении изменений в Основной закон страны.

Об этом пишет ZN.ua.

"Я обращаюсь к руководителям городов и районов с просьбой сформулировать и предоставить свои предложения по внесению изменений в Конституцию", - сказал Сергей Тарута, обращаясь к представителям органов местного самоуправления.

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Он также отметил, что представители его команды готовы работать в составе Временной комиссии.

По мнению губернатора, основной позитивный результат предполагаемых конституционных изменений заключается в  предоставлении больших полномочий регионам. При этом глава облгосадминистрации отметил, что пакет первых изменений в Конституцию, возможно, будет рассмотрен уже на ближайшей сессии парламента.

Сергей Тарута также отметил, что согласно новым изменениям в Конституцию будет заложена основа для проведения местных референдумов в рамках законодательного поля.

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