Сепаратисты в Одессе хотят установить памятник бойцам "Беркута"
В Одессе пророссийская организация «Народная альтернатива» заявила о намерении установить памятник бойцам «Беркута» и внутренних войск, погибшим во время массовых акций в Киеве.
Как сообщили УНИАН в названной организации, памятник планируется установить в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, на Аллее Славы.
«В ходе столкновений на Майдане сотрудники органов правопорядка добросовестно выполняли свои обязанности, более 20 из них отдали жизни за мир и порядок в стране. Сейчас эти люди незаслуженно забыты, более того, их пытаются смешать с грязью», - заявили в организации и отметили, что в ближайшее время на Куликовом поле организуют сбор средств, сроки и точное место установки мемориала будет определено в ходе ближайшего митинга.
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Как сообщал УНИАН, в Одессе на Куликовом поле регулярно проходят пророссийские митинги, здесь также установлен палаточный городок пророссийских активистов.
Справка УНИАН. В Одессе в 1960 году открыт памятник Неизвестному матросу в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко – мемориальный комплекс, увековечивающий память советских моряков, павших при защите и освобождении Одессы в годы Великой Отечественной войны.
В мемориал входит обелиск из красного гранита высотой 21 метр, к которому ведет Аллея славы. На ней (с двух сторон) в одиночных и братских могилах похоронены герои обороны Одессы, в том числе Герои Советского Союза, морские пехотинцы, капитаны судов Черноморского морского пароходства, доставлявших в осажденный город грузы, подводники, пограничники и др. У подножия обелиска горит Вечный огонь.