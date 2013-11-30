На Майдане Независимости проходит столкновение между митингующими и правоохранителями

Как сообщает корреспондентом УНИАН сотрудники милиции руководствуются решением суда о запрете установки любых транспортных средств на центральной улице столицы.

Сейчас происходит схватка между митингующими и правоохранителями.

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Как сообщает Украинская правда, силовики столкнули людей с проезжей части. По крайней мере у одного человека в результате столкновения разбита губа.

Правоохранители, выстроившись в три ряда, отгородили людей, которые находятся на Майдане от автомобилей, стоящих на обочине.

В схватке силовики разбили голову корреспонденту Reuters Глебу Гараничу.