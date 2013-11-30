На Майдане Независимости проходит столкновение между митингующими и правоохранителями
00:20, 30 ноября 2013Политика
5402 0
На Майдане Независимости в Киеве милиция пытается снова оттеснить два микроавтобуса с громкоговорителями.
На Майдане Независимости милиция пытается снова оттеснить два микроавтобуса с громкоговорителями / Фото: Радіо Свобода
Как сообщает корреспондентом УНИАН сотрудники милиции руководствуются решением суда о запрете установки любых транспортных средств на центральной улице столицы.
Сейчас происходит схватка между митингующими и правоохранителями.
По теме: Митингующие начали перекрывать Крещатик
Как сообщает Украинская правда, силовики столкнули людей с проезжей части. По крайней мере у одного человека в результате столкновения разбита губа.
Правоохранители, выстроившись в три ряда, отгородили людей, которые находятся на Майдане от автомобилей, стоящих на обочине.
В схватке силовики разбили голову корреспонденту Reuters Глебу Гараничу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter